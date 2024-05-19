بطل الدوري الفرنسي سان جيرمان ينهي موسمه بفوز مريح على ميتز

فاز باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم 2-صفر على ميتز في الجولة الختامية للمسابقة اليوم الأحد بفضل هدفي كارلوس سولر ولي كانج-إن.

وأنهى فريق العاصمة الفرنسية الموسم برصيد 76 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام موناكو ثاني الترتيب.

وأراح سان جيرمان عددا من لاعبيه البارزين أمثال كيليان مبابي قبل مواجهة أولمبيك ليون في كأس فرنسا يوم السبت المقبل.

وبدأ الفريق الضيف المباراة بصورة ممتازة وافتتح سولر التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد سبع دقائق من بداية المباراة قبل أن يضاعف لي تقدم الفريق بعدها بخمس دقائق.

وسنحت لميتز فرص للتسجيل في وقت متأخر من المباراة وكاد أن يهز الشباك في عدة مناسبات.