بطل العالم للدراجات النارية "بانيايا" مستمر مع فريق دوكاتي حتى 2026

أعلن دوكاتي إن فرانشيسكو بانيايا بطل العالم مرتين سيستمر مع الفريق الإيطالي المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية حتى عام 2026 بعدما مدد تعاقده اليوم الاثنين.

وفاز المتسابق الإيطالي بلقبه الأول في الفئة الأولى للدراجات النارية عام 2022، وحقق بانيايا (27 عاما) لقبه الثاني الموسم الماضي.

وحقق بانيايا 18 انتصارا وصعد لمنصة التتويج 35 مرة. وانطلق من المركز الأول للمنطلقين 18 مرة وكان صاحب أسرع لفة 13 مرة.

وقال بانيايا في بيان لفريق دوكاتي “أنا سعيد للغاية لمواصلة التسابق مع فريق أحلامي. ارتداء ألوان (قميص الفريق) يجعلني أشعر بالفخر. إنه لأمر رائع ومصدر للفخر”.

وينطلق الموسم الجديد لبطولة العالم للدراجات النارية في قطر مطلع الأسبوع المقبل.