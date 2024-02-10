بطولة أبوظبي للتنس.. الروسية "كاساتكينا" تتجاوز "حداد مايا"

تجاوزت داريا كاساتكينا المصنفة السابعة تعثرها في منتصف المباراة لتبلغ النهائي الثاني لها في الموسم بعد فوزها 6-3 و4-6 و7-6 على بياتريس حداد مايا في مباراة مثيرة بقبل نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وتواجه كاساتكينا الساعية للفوز بأول ألقابها في العام الفائزة بمباراة قبل النهائي الأخرى التي تضم المصنفة الأولى إيلينا ريباكينا والروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة الثامنة.

وقالت كاساتكينا بعد المجموعة الأخيرة التي استمرت 83 دقيقة “بياتريس مقاتلة قوية، واحدة من أكبر المقاتلات، تبذل قصارى جهدها داخل الملعب بشكل لا يصدق، لم تمنحني أي شيء مجانا، كان على بذل مجهود لتحقيقها.

“أنا سعيدة للغاية ومرهقة قليلا، لكنها كانت مباراة عظيمة، وأتمنى أن يكون الجميع قد استمتع بها”.

وخسرت الروسية إرسالها مرتين في المجموعة الأولى لكنها استغلت معاناة منافستها المصنفة السادسة لكسر إرسالها أربع مرات وانتزعت أفضلية مبكرة في المباراة.

لكن حداد مايا استعادت إيقاعها وتقدمت 4-2 في المجموعة التالية قبل أن تهدر كاساتكينا وصيفة بطلة أديلايد فرصة إدراك التعادل وتسمح للبرازيلية (27 عاما) بدفع المباراة إلى مجموعة فاصلة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الأخيرة، حيث بدا أن تبادل الضربات لا ينتهي، لكن كاساتكينا رفعت من مستواها في الشوط الفاصل لتحقق فوزها الأول على حداد مايا في اللقاء الثالث بينهما.

(إعداد أحمد الغنام للنشرة العربية – تحرير طه محمد)