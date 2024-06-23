بطولة أوروبا.. ألمانيا تحسم صدارة مجموعتها بتعادل مثير مع سويسرا

سجل البديل نيكلاس فولكروج هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ألمانيا لأدوار خروج المغلوب في صدارة المجموعة الأولى بتعادلها 1-1 مع سويسرا التي تقدمت هي الأخرى للدور الثاني في المركز الثاني.

وكانت سويسرا على بعد دقائق من التأهل في الصدارة بعدما تقدمت في النتيجة بتسديدة مباشرة من دان ندوي الذي استغل عرضية من ريمو فرويلر في الدقيقة 28 وكاد بعدها بدقائق أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقائق الأولى، ظنت ألمانيا أنها تقدمت في النتيجة بتسديدة قوية من روبرت أندريش من خارج منطقة الجزاء بعدما أبعد الدفاع عرضية لعبها توني كروس من الجانب الأيسر وسط اعتراض من لاعبي سويسرا الذين طالبوا احتساب مخالفة ضد جمال موسيالا

وبمراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة تدخل موسيالا على ميشيل أبيشي على شاشة إلى جانب الملعب، قرر الحكم إلغاء الهدف واحتساب مخالفة.

وألغى الحكم هدفا سجلته سويسرا في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.

لكن فولكروج سجل هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتحتفظ ألمانيا بالصدارة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام سويسرا.

وفي دور الستة عشر، تواجه ألمانيا وصيف بطل المجموعة الثالثة، حيث لا تزال المنافسة مفتوحة بين إنجلترا والدنمرك وسلوفينيا وصربيا، في دورتموند في 29 يونيو حزيران الجاري، بينما تواجه سويسرا في نفس اليوم ببرلين وصيف بطل المجموعة الثانية، حيث لا تزال المنافسة مفتوحة بين إيطاليا وألبانيا وكرواتيا.