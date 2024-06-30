بطولة أوروبا.. إسبانيا المتألقة تحطم آمال جورجيا وتبلغ دور الثمانية

تجاوزت إسبانيا، البطلة ثلاث مرات، صدمة مبكرة لتفوز 4-1 على جورجيا الشجاعة (الأحد 30-6-2024) وتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بعد مواجهة مثيرة للإعجاب وضعت حدا لمسيرة المنتخب المتواضع في البطولة.

وستلعب إسبانيا أمام ألمانيا مستضيفة البطولة في دور الثمانية بعد أن بعثت برسالة واضحة لنواياها في البطولة بأداء قوي، تناوب خلاله رودري وفابيان رويز ونيكو وليامز وداني أولمو على التسجيل.

وتأخرت إسبانيا في النتيجة بعد مرور 18 دقيقة عندما وضع روبن لي نورماند تمريرة أوتار كاكابادزي العرضية بصدره في مرمى أوناي سيمون.

وكان سجل إسبانيا في دور المجموعات مثاليا، إذ فازت في ثلاث مباريات ولم تهتز شباكها بأي هدف، وهي أفضل بداية لها منذ عام 2008 عندما فازت بالبطولة.

واستعان المدرب لويس دي لا فوينتي بالقوة الضاربة في التشكيلة الأساسية بعدما أجرى عشرة تغييرات على التشكيلة في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، فيما حافظت جورجيا على ثقتها في تشكيلتها التي فازت على البرتغال في المباراة الماضية.

وفي أول مشاركة لها في بطولة أوروبا، كانت جورجيا تحظى بالكثير من الثقة، وحاولت إقصاء إسبانيا جارة البرتغال التي فازت عليها 2-صفر بطريقة مذهلة لتتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وسيطرت إسبانيا على المباراة منذ البداية، وكادت تتقدم بعد خمس دقائق عندما لعب داني كاربخال تمريرة عرضية من الناحية اليمنى في اتجاه بيدري الذي سدد بقوة لكن جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى جورجيا تصدى للكرة ببراعة.

وواصلت إسبانيا هجماتها، لكن جورجيا صعقتها عندما تقدمت بعدما مرر جيورج ميكاوتادزي الكرة إلى كاكابادزي على الناحية اليمنى ليرسل تمريرة عرضية ارتطمت في لي نورماند وسكنت الشباك.

وحافظت إسبانيا على هدوئها وتمكنت من تسجيل هدف التعادل عندما مرر وليامز الكرة إلى رودري الذي أطلق تسديدة منخفضة من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى.

وتقدمت إسبانيا 2-1 بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة عندما لعب الأمين جمال تمريرة عرضية رائعة قابلها فابيان رويز بضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.

وأنهى وليامز آمال جورجيا في العودة بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 75 قبل أن يكمل داني أولمو فوز إسبانيا بالهدف الرابع قبل سبع دقائق من صفارة النهاية.