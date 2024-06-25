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بطولة أوروبا.. إنجلترا تتصدر مجموعتها بعد تعادلها سلبيا مع سلوفينيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2024 12:32 صباحًا
لاعبو منتخب إنجلترا

لاعبو منتخب إنجلترا (رويترز)

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أنهت إنجلترا مشوارها في دور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادلها سلبيا (الثلاثاء 25-6-2024) مع سلوفينيا التي تأهلت أيضا إلى مراحل خروج المغلوب بالبطولة القارية.

وكانت إنجلترا قد تأهلت بالفعل إلى دور 16، وعلى الرغم من الأداء المتواضع مرة أخرى، إلا أن التعادل تركها في المركز الأول في المجموعة برصيد خمس نقاط.

وأنهت سلوفينيا دور المجموعات برصيد ثلاث نقاط متساوية مع الدنمرك، التي تعادلت سلبيا مع صربيا. وعلى الرغم من أن لدى كلا المنتخبين نفس فارق الأهداف والأهداف المسجلة والسجل الانضباطي، بدا أن الدنمرك تقدمت نحو المركز الثاني بسبب تصنيفها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، لتتأهل مع سلوفينيا، وهو ما سيتم تأكيده لاحقا.

وكانت إنجلترا هي الأفضل في مباراة فاترة شهدت القليل من الفرص الحقيقية، حيث تصدى حارس المرمى يان أوبلاك بسهولة لفرصتين من هاري كين وفيل فودن وتم إلغاء هدف لبوكايو ساكا، في الشوط الأول بداعي التسلل.

وسيطرت إنجلترا على الكرة لكنها لم تسدد سوى القليل على المرمى بينما دافعت سلوفينيا بقوة وحاولت التصدي لكل هجمة من منافسها المحبط.

    المصدر :
  • رويترز

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