بطولة أوروبا.. سلوفينيا تفسد عودة إريكسن الخيالية وتتعادل 1-1 مع الدنمارك

توج الدنماركي كريستيان إريكسن عودته الرائعة إلى بطولة أوروبا لكرة القدم بتسجيل هدف بعد 1100 يوم من تعرضه لأزمة قلبية، لكن سلوفينيا خطفت التعادل 1-1 بعد مباراة مثيرة في افتتاح المجموعة الثالثة من بطولة أوروبا 2024 (الأحد 16-6-2024).

وتلقى إريكسن، الذي انهار على أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا في كوبنهاجن، تمريرة ذكية من يوناس ويند ليطلق تسديدة قوية إلى الشباك منحت فريقه التقدم بعد 17 دقيقة.

وكان إريكسن قادرا على مضاعفة النتيجة لكنه أطلق تسديدتين بقدمه اليسرى بعيدا عن المرمى، وكانت الدنمارك قريبة من تسجيل هدف ثاني منتصف الشوط الثاني لكن يان أوبلاك حارس سلوفينيا تصدى لتسديدة راسموس هويلوند من مسافة قريبة.

وأثبتت تلك الفرص المهدرة أنها كلفت الفريق الدنماركي غاليا عندما سدد بنيامين سيسكو مهاجم سلوفينيا في القائم في الدقيقة 76، وبعد دقيقة سجل المدافع إريك يانزا هدف التعادل بعد تسديدة ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهها لتخدع كاسبر شمايكل لتقتنص سلوفينيا نقطة ثمينة.