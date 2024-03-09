بطولة "إنديان ويلز": سينر يتابع تألقه ويبلغ الدور الثالث

سحق الإيطالي يانيك سينر منافسه الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-3 و6-صفر وصعد للدور الثالث في بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة الليلة الماضية ليعزز مسيرة انتصاراته المتتالية إلى 13 مباراة هذا الموسم بينما ودع البريطاني المخضرم آندي موراي البطولة وتقدم حامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز إلى الدور المقبل.

وفي أجواء لطيفة ومشمسة في الملعب الرئيسي في صحراء كاليفورنيا واصل سينر تألقه ونجح في تجنب كسر إرساله عندما كانت النتيجة 2-2 في المجموعة الأولى بضربة أمامية ناجحة ثم كسر إرسال المنافس وتقدم 5-3.

وبعد حسم المجموعة الأولى حافظ بطل أستراليا المفتوحة على تفوقه حتى النهاية ولم يخسر سوى خمس نقاط طوال المجموعة الثانية ليضرب موعدا في الدور الثالث مع المصنف 25 في البطولة الألماني يان لينارد شتروف أو مع الكرواتي بورتا تشوريتش.

ورغم فوزه في 26 من آخر 27 مباراة خاضها يؤكد سينر إنه لا يعتبر نفسه لاعبا لا يقهر.

وقال اللاعب عن ذلك للصحفيين “أنا فقط أحسنت الاستعداد لكني (لا أعتبر نفسي) اللاعب الذي لا يقهر.”

وأضاف سينر “عملت بجد فعلا للوصول لهذا الوضع. وهو وضع يحلم به المرء فعلا لأن الفوز ببطولة كبرى هو حلم الجميع. لكن الأحوال هنا مختلفة وعليك التكيف بطريقة ما.”

وفي مباراته أمام موراي ارتكب أندريه روبليف عدة أخطاء في المجموعة الأولى وأضطر لإنقاذ أربع نقاط لحسم المجموعة الأولى لصالح اللاعب الاسكتلندي الذي تلقى تشجيعا جماهيريا واضحا.

ونجح اللاعب الروسي في شق طريقه في المجموعة الثانية والفوز 7-6 و6-1 وسيلتقي في الدور المقبل مع التشيكي ييري ليكا المصنف 32 في البطولة.

وقال روبليف عن موراي “سنحت له العديد من الفرص في المجموعة الأولى وحالفني الحظ. لو خسرت لكان الموقف صعبا للغاية.

“بعد المجموعة الأولى زادت ثقتي بنفسي وأدركت أنه سيكون من الصعب على آندي الحفاظ على استقرار مستوى أدائه.”

وتجاوز المصنف الثاني في البطولة كارلوس ألكاراز بداية متواضعة ليفوز على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-7 و6-صفر و6-1 ويقطع أول خطوة في مسيرة الدفاع عن اللقب.

وفي العام الماضي فاز ألكاراز بلقب البطولة وهي من فئة ألف نقطة دون خسارة أي مجموعة لكن كرته الخلفية ارتدت من الشبكة ليخسر المجموعة الأولى إلا أنه سرعان ما استعاد إيقاعه وقدم أداء متميزا سبق وساعده على الفوز بلقبين كبيرين ومنحه شعبية كبيرة لدى الجمهور.

وقال ألكاراز للصحفيين بعد الفوز “كنت متوترا في المجموعة الأولى… وهذا ما يؤثر سلبا في بعض الأحيان على طاقتي وحركتي.

“لكن في المجموعتين الثانية والثالثة كان الأمر مختلفا تماما وعاد أدائي المتميز عندما ارتفع مستوى طاقتي.”

وتأهل للدور الثالث أيضا المصنف السادس الألماني ألكسندر زفيريف والمصنف 11 اليوناني ستيفانوس تيتيباس بعد فوز كل منهما بمجموعتين متتاليتين بينما عوض الأمريكي الصاعد بن شيلتون تأخره إلى فوز بواقع 4-6 و6-3 و6-4 على التشيكي ياكوب منسيك.