بطولة برلين للتنس تفقد سبالينكا وأنس جابر بعد انسحابهما

أصبحت أرينا سبالينكا والتونسية أنس جابر اليوم السبت أحدث لاعبتين بين المصنفات العشر الأوليات تنسحبان من بطولة برلين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة أو المرض، بعد انسحاب بطلتي ويمبلدون إيلينا ريباكينا وماركيتا فوندروسوفا الأسبوع الماضي.

واضطرت سبالينكا للانسحاب من مباراة دور الثمانية أمام الروسية آنا كالينسكايا بسبب آلام في الكتف عندما تأخرت لاعبة روسيا البيضاء 5-1 في المجموعة الأولى.

وهذه المرة الأولى التي تنسحب فيها سبالينكا من مباراة خلال مسيرتها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات للإصابة.

وبلغت كالينسكايا قبل النهائي بسهولة بعد انزلاق فوندروسوفا بطلة ويمبلدون وسقوطها خلال مباراة دور الستة عشر مما أجبر اللاعبة التشيكية على الانسحاب.

وفي الوقت نفسه، شاركت أنس في المجموعة الافتتاحية لمدة 72 دقيقة من مباراتها بدور الثمانية أمام كوكو جوف والتي فازت بها اللاعبة الأمريكية 7-6 قبل انسحاب اللاعبة التونسية بسبب المرض.

وشوهدت أنس وهي تفحص درجة حرارتها قبل انسحابها.

وقالت جوف بعد وصولها إلى قبل النهائي “لا أشعر بالفوز، خاصة وأننا قدمنا ​​مجموعة افتتاحية رائعة. أتمنى التوفيق لأنس. أعتقد أنها ستشعر بالتحسن غدا. ستكون قوية في ويمبلدون”.

وانسحبت ريباكينا أمس الجمعة بسبب المرض لتتأهل لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا لقبل النهائي. وكان من الواضح أن ريباكينا كانت تعاني من آلام في البطن.