بطولة "فورمولا 1" تعود إلى أستراليا كسباق افتتاحي لموسم 2025

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الجمعة، 12 نيسان/أبريل 2024، عن خطة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 لموسم 2025، وأكد أن سباق الجائزة الكبرى الأسترالي سيُقام كسباق افتتاحي للموسم المقبل، بعد غياب دام ست سنوات، حيث سيُقام السباق في مدينة ملبورن.

ويأتي هذا القرار بعدما تم استبعاد منطقة الخليج من الجولة الافتتاحية للموسم القادم.

وتعتبر عودة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي إلى موقع السباقات الافتتاحية للموسم محطة مهمة لعشاق السباقات في جميع أنحاء العالم، وتُضفي أجواءً مثيرة ومشوّقة لبداية بطولة فورمولا 1 في عام 2025.

وسينطلق الموسم في 16 مارس آذار في ملبورن وسينتهي في أبوظبي في السابع من ديسمبر كانون الأول.

وأقيم سباق جائزة البحرين الكبرى في الجولة الافتتاحية للموسم منذ 2021 بينما كان السباق السعودي في الجولة الثانية في البطولة منذ 2022.

وغابت فورمولا 1 عن حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19 لكنها الآن ستستضيف الجولة الافتتاحية للموسم بدلا من مملكة البحرين المسلمة بسبب حلول شهر رمضان في مارس آذار من العام المقبل.

وسيتم الاعلان في وقت لاحق عن مواعيد التجارب والاختبارات وسباقات السرعة.

وتقام خلال الموسم الحالي ستة سباقات للسرعة في الصين وميامي والنمسا والولايات المتحدة (أوستن) والبرازيل وقطر.