بطولة لبنان.. النجمة غلب الانصار 2 - 1 في طرابلس

منذ 8 دقائق
لاعبو نادي النجمة

لاعبو نادي النجمة

استهل النجمة بطل لبنان تسع مرات مشواره في الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم، بفوز عزيز على غريمه التقليدي الانصار حامل اللقب الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري (15) 2 – 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في ختام المرحلة الاولى.

سجل للنجمة علي الفضل وعلي قصاص في الدقيقتين 12 و 77. وللانصار هشام خلف الله في الدقيقة 39.

وعلى ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، تعادل التضامن صور والصفاء 1-1.

سجل للصفاء قاسم حايك (82)، وعادل للتضامن إيشاكا ديارا (84).

