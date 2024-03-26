بطولة ميامي للتنس.. المصتف الأول "ألكاراز" يتغلب على منافسه الفرنسي "مونفيس"

تغلب المصنف الأول كارلوس ألكاراز على منافسه الفرنسي غايل مونفيس 6-2 و6-4 فيما أظهر الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع قدراته وأفلت من مجموعة أولى صعبة في طريقه للفوز 7-6 و6-3 على كريستوفر يوبانكس في بطولة ميامي المفتوحة للتنس أمس الاثنين.

ويسعى ألكاراز للفوز بثنائية “الشمس المشرقة” بعد تتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز ولم يشعر اللاعب الإسباني (20 عاما) بأي تهديد في مباراة بين اثنين من أكثر اللاعبين إمتاعا في الرياضة.

وبدا أن اللاعب الإسباني في طريقه لحسم الفوز عندما كان متقدما 5-2 لكن مونفيس أطلق ضربة أمامية ناجحة ليكسر إرسال منافسه ويمدد وقت المباراة.

ومع ذلك فإن انتفاضة اللاعب الفرنسي لم تدم طويل، إذ أطلق ألكاراز إرسالا رائعا ثم ضربة مباشرة من على الشبكة في نقطته الأولى للفوز بالمباراة ليحسم الفوز.

وقال ألكاراز عن منافسه الفرنسي مونفيس (37 عاما) “إنه رياضي رائع. إنه وصل لكل كرة تقريبا في المباراة. لكن في الوقت ذاته مع ضرباتي الأمامية القوية حاولت أن أجعله يتحرك بطول الملعب وعرضه حتى أرهقه بعض الشيء”.

وشاهد المباراة من الملعب لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي ومهاجم ميامي هيت المنافس في بطولة كرة السلة الأمريكية للمحترفين جيمي باتلر والفائز سابقا بإحدى البطولات الأربع الكبرى خوان مارتن ديل بوترو.

وأضاف ألكاراز “من الصعب نوعا ما مواصلة التركيز خلال المباراة في وجود مثل هذه الأساطير من كل رياضة في المدرجات. إنها فرصة عظيمة أن نراهم هنا والتحدث معهم قليلا. من الرائع اللعب أمامهم”.

وسيلتقي ألكاراز ، الذي فاز بالبطولة في 2022، في الدور السادس عشرة مع الإيطالي لورينتسو موسيتي الذي تغلب على الأمريكي بن شيلتون 6-4 و7-6.

وفي مباراة أخرى، قلص زفيريف الأخطاء السهلة واستغل فرصتين لكسر إرسال منافسه وأنقذ أربع من خمس فرص لكسر إرساله قبل أن يحسم المباراة التي استغرقت ساعة واحدة و44 دقيقة لصالحه بضربة أمامية.

وقال زفيريف الذي تأهل لنهائي بطولة ميامي المفتوحة سابقا “كانت مباراة صعبة. أعتقد أنه كان مسيطرا على المباراة طوال المجموعة الأولى. حاولت التماسك قدر الإمكان. في بعض الأحيان يكون هذا هو ما يجب عليك فعله”.

وأتيحت الفرصة ليوبانكس لحسم المجموعة الأولى والنتيجة 5-3 لكن زفيريف حرمه من ذلك.

وكسر زفيريف إرسال منافسه الأمريكي مرة أخرى في بداية المجموعة الثانية ليتقدم 3-صفر.

واضطر زفيريف في وقت لاحق إلى إنقاذ ثلاث نقاط لكسر الإرسال قبل أن يحسم المباراة لصالحه.

وينتظر زفيريف في الدور القادم الروسي كارين ختشانوف المصنف 15 الذي استغل نقطة المباراة الخامسة ليحقق الفوز 6-1 و5-7 و7-6 على الأرجنتيني المصنف 20 فرانسيسكو سيروندولو.

وحقق زفيريف ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين أمام ختشانوف وفاز في آخر لقاء بينهما وكان على الميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو.

وتأهل إلى الدور السادس عشرة أيضا كل من البلغاري غريغور ديميتروف والبولوني هوبرت هوركاتش والأسترالي أليكس دي مينو والمجري فابيان ماروجان.