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بطولة ويمبلدون للتنس.. ألكاراز يهزم بول ويضرب موعدا مع ميدفيديف بقبل نهائي

منذ يوم واحد
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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فاز الإسباني كارلوس ألكاراز 5-7 و6-4 و6-2 و6-2 على الأمريكي تومي بول في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس ليقطع خطوة جديدة نحو الدفاع عن لقبه اليوم الثلاثاء.

وقدم بول أداء قويا في أول مجموعتين وأثار حماس الجماهير الموجودة على الملعب رقم واحد بينما بدا المصنف الثالث في البطولة في وضع غير مريح.

لكن ألكاراز (21 عاما) رفع مستواه ليفوز بآخر مجموعتين ويحسم بالمباراة التي تجاوزت ثلاث ساعات بقليل، ويستمر انتظار أمريكا لتتويج أحد لاعبيها في نادي عموم إنجلترا والذي دام 21 عاما.

وبهذا يحقق ألكاراز انتصاره 12 على التوالي في البطولة المقامة على الملاعب العشبية.

ويلعب ألكاراز أمام الروسي دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة 2021 على مقعد في النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

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