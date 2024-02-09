بعد أولمبياد باريس 2024.. عداءة جاميكا فريزر برايس تعتزل

اعتزلت عداءة جاميكا فريزر-برايس تعتزل بعد أولمبياد باريس 2024، وفق وكالة رويترز.

وقالت العداءة الجاميكية شيلي-آن فريزر-برايس إنها ستعتزل منافسات ألعاب القوى بعد أولمبياد باريس الصيفي 2024 من أجل قضاء مزيد من الوقت مع أسرتها.

وكانت فريزر-برايس أول عداءة في سباق 100 متر تفوز بميداليات فردية في أربع دورات أولمبية متتالية.

وبدأت فريزر-برايس مسيرتها في أولمبياد بكين 2008 حيث أصبحت أول امرأة من منطقة الكاريبي تحرز ذهبية سباق 100 متر سيدات.

وتوجت باللقب في الدورة التالية في لندن 2012 وانضمت بذلك إلى عدد قليل من الرياضات اللائي حققن الانجاز. ورغم إصابة في أحد أصابع القدم فازت بالبرونزية في ريو دي جانيرو 2016 وبفضية في سباق التتابع.

وبعد أن وضعت طفلا في 2017 توجت بفضية أولمبية جديدة وبذهبية في التتابع في طوكيو 2020.