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بعد إعلان تشيفيرين.. اللجنة التنفيذية لـ "اليويفا" ستضم امرأتين على الأقل

منذ 16 دقيقة
مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في باريس اليوم الخميس

مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في باريس اليوم الخميس

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بعد إقرار تعديل على لوائح الاتحاد الأوروبي في مؤتمره في العاصمة الفرنسية “باريس”، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، تعتزم اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) امرأتين على الأقل ضم امرأتين على الأقل.

وكان إعلان ألكسندر تشيفيرين عدم ترشحه لإعادة انتخابه لرئاسة اليويفا في عام 2027 الحدث الأبرز في المؤتمر، الذي أقر جميع التعديلات المقترحة على لوائح اليويفا.

وشمل ذلك بندا يقضي بوجود امرأتين على الأقل في اللجنة التنفيذية لليويفا.

وقال تشيفرين في مؤتمر صحفي “بالمناسبة، إذا كنتم لا تعلمون، فقد أضفنا أيضا منصبا للسيدات، وكان التعديل على اللوائح يتعلق أيضا بالمنصب النسائي.

وأضاف “الآن، سأقدم اقتراحا لكم، ربما لأنني أرى كل هؤلاء الرجال هنا، يجب عليكم التفكير في المساواة بين الجنسين، كصحفيين رياضيين أيضا، لا أرى الكثير من المقالات حول ذلك”.

كما تم التصديق على وجود عضوين جديدين في اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات، هما ناصر الخليفي من باريس سان جيرمان، وميجيل أنخيل جيل مارين من أتليتيكو مدريد.

    المصدر :
  • رويترز

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