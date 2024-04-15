بعد اتهامات بالتحرش.. استقالة مدرب فريق سانتوس البرازيلي للسيدات

قال نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم الاثنين إن كلايتون ليما مدرب فريق السيدات استقال من منصبه بعد احتجاج لاعبات من فريق منافس على عودته عقب التحقيق في مزاعم تحرش.

ورحل ليما عن سانتوس في سبتمبر أيلول الماضي بعدما نشرت الشبكة الإعلامية البرازيلية جلوبو جي رسائل اتهمته فيها 19 لاعبة دون الكشف عن هويتهن بالتحرش. لكنه عاد هذا الشهر بعد التحقيق الذي أجراه النادي.

وغطت لاعبات كورينثيانز آذانهن وأفواههن أثناء عزف النشيد الوطني البرازيلي قبل مباراة الفريق في دوري السيدات أمام سانتوس يوم الجمعة الماضي.

وقال سانتوس في بيان “من أجل الحفاظ على عائلته ونزاهته ونادي سانتوس لكرة القدم نفسه، طلب كلايتون ليما اليوم التنحي.

“على الرغم من اقتناعه بأنه لم يرتكب أيا من الأفعال المتهم بها، إلا أن كلايتون ليما فهم أن طلبه الاستقالة هو الخيار الأفضل لجميع الأطراف”.

وقال سانتوس إن ليما تلقى تهديدات بالقتل بسبب تلك المزاعم وأن المسألة أُغلقت الآن.

وأضاف النادي أن ويسلي أوتوني سيتولى تدريب الفريق مؤقتا.