بعد استبعاد كورتوا.. مونييه يؤكد قدرة كاستيلز على حماية مرمى بلجيكا

قال توماس مونييه مدافع بلجيكا اليوم الجمعة إن زميله كوين كاستيلز الحارس الأساسي الجديد للمنتخب يمكنه الخروج من ظل تيبو كورتوا موضحا ثقة بقية التشكيلة به خلال بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تنطلق منتصف الشهر الحالي.

واختير كاستيلز (31 عاما) في وقت سابق اليوم لأن يكون الحارس الأساسي لبلاده في بطولة أوروبا بقرار من المدرب دومينيكو تيديسكو الذي دخل في خلاف مع كورتوا حارس ريال مدريد العام الماضي.

وخاض كاستيلز، حارس فولفسبورج الألماني، أربع مباريات دولية من آخر 10 مباريات لعبتها بلجيكا في غياب كورتوا، الذي خرج من التشكيلة قبل عام بعدما لم يتم اختياره قائدا للمنتخب وقبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة بعد ما يزيد قليلا عن شهر.

وبدأ ماتس سيلز حارس نوتنجهام فورست المباريات الست الأخرى.

ورغم عودته إلى تشكيلة ريال مدريد الشهر الماضي وتصديه للعديد من التسديدات في نهائي دوري أبطال أوروبا حين فاز فريقه على بروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي السبت الماضي، قال كورتوا إنه لن يكون لائقا لخوض بطولة أوروبا.

وردا على سؤال حول ما إذا كاستيلز يستطيع الظفر بثقة الجماهير البلجيكية وتقليل الأثر الذي سيتركه غياب كورتوا، قال مونييه للصحفيين اليوم “سيتعين عليه إثبات ذلك في البطولة.

“لكن ليس هناك شك في كفاءته. أظهر ذلك بالفعل في الدوري الألماني”.

وأضاف مدافع بلجيكا “التشكيلة بالكامل تثق به وأنا متأكد من أنه سيخوض بطولة رائعة للغاية”.