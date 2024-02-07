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بعد اعتزالها التنس.. البولندية "رادفانسكا" تعتزم ممارسة "البادل" كلاعبة محترفة

منذ 43 دقيقة
البولندية رادفانسكا

البولندية رادفانسكا

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قالت وكالة رويترز، إن اللاعبة البولندية، أغنيشكا رادفانسكا، المصنفة الثانية عالميا في التنس سابقا، تفكر في تغيير مسيرتها لتتحول لممارسة البادل كلاعبة محترفة بعد مشاركتها الأولى في بطولة كوبرا بإسبانيا.

وواجهت البولندية رادفانسكا، التي بلغت نهائي ويمبلدون عام 2012 قبل أن تخسر أمام سيرينا وليامز، مواطنتها مارتا دوماخوفسكا وهي لاعبة تنس سابقة أخرى.

وبلغت اللاعبتات دور الستة عشر في البطولة.

وقالت رادفانسكا، التي اعتزلت التنس في 2018، إنها ترغب في المشاركة في بطولة أخرى.

وقالت اللاعبة (34 عاما) عن البادل التي تجمع بين التنس والاسكواش “ما زلت أرغب في اللعب في بطولات الاتحاد الدولي للبادل، لأنها رياضة أحبها وهي تنمو في جميع أنحاء العالم.

“الشيء الجيد هو أنني لست بحاجة للتخطيط للموسم من البداية للنهاية. إذا سمح جدولي بذلك، فسأعود للملعب قريبا”.

وأضافت في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي للبادل “أجدها رياضة ديناميكية وممتعة: ألعبها بأسرع ما أستطيع ويمكن أن ألعب مرتين في الأسبوع، بما يتوافق مع دوري كأم.

“الأمر صعب للغاية. بالتأكيد بعد أن لعبت التنس فإن الضربات المباشرة ليست مشكلة. المشكلة هي أنني أرغب في إطلاق ضربات قوية في كل مرة لكن لا أستطيع ذلك.

“البادل رياضة لا تسمح لك أبدا بالراحة خلال النقطة، كل نقطة هي صراع”.

    المصدر :
  • رويترز

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