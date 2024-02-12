بعد الفوز بأول ألقابه الكبرى في أستراليا. سينر يحلم بصدارة التصنيف

بعد الفوز بأول ألقابه الكبرى في أستراليا، يحلم لاعب التنس الإيطالي بانيك سينر بصدارة التصنيف.

ولا يزال يانيك سينر يتأقلم مع الحياة كبطل لإحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، لكن اللاعب الإيطالي (22 عاما) وضع نصب عينيه الوصول إلى قمة تنس الرجال ويقول إنه مصمم على الوصول إلى هناك.

وتعافى المصنف الرابع عالميا من تأخره بمجموعتين في ملعب رود ليفر ليهزم الروسي دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة 2021 بنتيجة 3-6 و3-6 و6-4 و6-4 و6-3 ويفوز بأول بطولة كبرى له الشهر الماضي بعد أن تغلب على المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش في قبل النهائي.

وتغلب سينر أيضا على ديوكوفيتش في دور المجموعات في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال وقبل نهائي كأس ديفيز الموسم الماضي، ويضعه تطوره المستمر في مكانة المصنف الأول عالميا في المستقبل.

وقال سينر لاتحاد لاعبي التنس المحترفين قبل بطولة روتردام المفتوحة، حيث سيلعب مع الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب في المباراة الافتتاحية “دعونا نرى، لا أحب التحدث عن التصنيف. أحاول فقط أن أكون سعيدا في الملعب وأتحسن كلاعب.

“هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني التحكم فيه. سعيد لأنني رقم أربعة في الوقت الحالي. بالتأكيد حلمي هو أن أصبح رقم واحد في العالم وسأعمل بأقصى ما أستطيع”.

وأشاد سينر بدعم عائلته بعد رفع كأس ملبورن بارك، لكنه قال إنه لم ير والديه بعد وسط الاهتمام الإضافي الذي أعقب نجاحه.

وقال سينر “لقد كان الأمر غريبا بالنسبة لي، بل وأكثر غرابة بالنسبة لهم. سأراهم بعد هذه البطولة. سأذهب إلى منزل والدي.

“نتصل ببعضنا البعض وهناك بعض الصحفيين خارج المنزل. لقد تغير الأمر بعض الشيء بالتأكيد. لكنني ما زلت نفس الشخص الذي كنت عليه قبل أستراليا ووالداي، كما هما”.