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بعد الفوز على بولونيا.. إنتر ميلان يعزز حظوظه في حصد الدوري الإيطالي

منذ 51 دقيقة
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان

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واصل إنتر ميلان تحليقه في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه بولونيا اليوم السبت بفضل هدف سجله يان بيسيك في الشوط الأول من المبارة.

ورفع إنتر رصيده إلى 75 نقطة مبتعدا بفارق 18 نقطة عن يوفنتوس الثاني الذي يستضيف أتلانتا غدا الأحد، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 51 نقطة في المركز الرابع بعد 28 مباراة.

وافتتح إنتر التسجيل في الدقيقة 37 بعدما لعب بيسيك ضربة رأس متقنة إثر تمريرة عرضية دقيقة من أليساندور باستوني بعد أن راوغ الدفاع.

وسيطر بولونيا، الذي فاز في آخر ست مباريات على التوالي في الدوري قبل خسارة اليوم، على معظم فترات الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع إنتر.

    المصدر :
  • رويترز

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