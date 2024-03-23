بعد الهجوم المسلح في موسكو.. روسيا تلغي مباراة ودية مع باراغوي

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم السبت 23 آذار/مارس الجاري، إلغاء مباراة المنتخب الوطني الدولية الودية أمام باراجواي بعد غد الاثنين في موسكو بعد حادث إطلاق نار وقع بالقرب من العاصمة أمس الجمعة.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة نيران أسلحة آلية على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أمس الجمعة في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

ويمكن لروسيا، المحظورة من الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) منذ فبراير 2022 بعد غزو البلاد لأوكرانيا، فقط خوض مباريات ودية.

وتغلبت على صربيا 4-صفر يوم الخميس الماضي في استاد (في.تي.بي) أرينا في موسكو وكان من المقرر أن تلعب مع باراجواي في نفس الملعب بعد غد الاثنين.

وقال الاتحاد الروسي في بيان “فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في كراسنوجورسك، قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم واتحاد باراجواي لكرة القدم إلغاء مباراة ودية بين منتخبي البلدين”.

وألغيت كافة الأحداث الترفيهية والجماهيرية في روسيا أمس الجمعة، وأعلن الاتحاد الروسي اليوم تأجيل جميع المباريات في مسابقاته المقررة اليوم وغدا.