بعد انتقادات كين.. غوارديولا يساند هالاند

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن إرلينج هالاند هو أفضل مهاجم في العالم ودافع عن أداء اللاعب النرويجي بعد انتقادات من قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين.

ولم يترك هالاند، الذي سجل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، أي تأثير يذكر في تعادل سيتي سلبيا مع أرسنال يوم الأحد الماضي وقال كين إن أداء اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بشكل عام أقل بكثير من مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين لشبكة سكاي سبورتس بعد مباراة يوم الأحد الماضي “أداء هالاند بشكل عام سيء للغاية، وليس اليوم فقط.

“أعتقد أن عليه العمل على تحسين ذلك. يؤدي حاليا مثل لاعبي الدرجات الأدنى في الدوري الإنجليزي”.

وقال جوارديولا إنه لا يتفق مع تصريحات كين بشأن هالاند هداف الدوري برصيد 18 هدفا.

وقال للصحفيين أمس الثلاثاء “(هالاند) أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على الفوز (بالثلاثية) الموسم الماضي. السبب في ندرة الفرص لم يكن بسبب إرلينج.

“لقد لعبنا مباراة استثنائية ضد أرسنال. شاهدت المباراة مرة أخرى. ربما افتقدنا المزيد من اللاعبين في الثلث الأخير. بالنسبة للجودة والمهارات المختلفة التي لدينا، فإن هالاند لاعب استثنائي”.

ويحتل سيتي المركز الثالث ويتأخر عن ليفربول المتصدر بفارق ثلاث نقاط وسيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.