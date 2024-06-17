بعد انتقاله لريال مدريد.. مبابي يستبعد المشاركة في أولمبياد باريس

أكد كيليان مبابي أمس الأحد 16\6\2024 أنه لن يلعب مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس لأن ناديه الجديد ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يعارض الفكرة.

وقال مبابي (25 عاما) في مارس آذار الماضي إنه حريص على اللعب في الألعاب الأولمبية التي تقام على أرضه، لكن بما أن مسابقة كرة القدم الأولمبية ليست مدرجة في جدول الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) فإن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها.

ولم يدخل مبابي القائمة الأولية المكونة من 25 لاعبا للمشاركة في الأولمبياد في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أن المدرب تييري هنري ترك الباب مفتوحا.

وقال مبابي للصحفيين قبل مباراة المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا ضد النمسا في وقت لاحق الاثنين “كان موقف فريقي واضحا للغاية، لذلك منذ تلك اللحظة فصاعدا، أعتقد أنني (علمت) أنني لن أشارك في الأولمبياد.

“هذا هو الحال، أنا أفهم ذلك أيضا. سأنضم إلى فريق جديد في سبتمبر لذلك فهذه ليست أفضل طريقة لبدء مغامرة جديدة. سأتمنى التوفيق للمنتخب الفرنسي. سأشاهد كل مباراة. أتمنى أن يفوزوا بالميدالية الذهبية”.

وتبدأ منافسات كرة القدم الأولمبية للرجال في 24 يوليو تموز المقبل أي بعد عشرة أيام من نهائي بطولة أوروبا وتنتهي في التاسع من أغسطس آب.