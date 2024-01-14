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بعد انسحاب لينيت.. فوزنياكي تصعد للدور الثاني في ملبورن بارك

منذ 16 دقيقة
كارولين فوزنياكي

كارولين فوزنياكي

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بعد غياب استمر أربعة أعوام صعدت البطلة السابقة كارولين فوزنياكي للدور الثاني في منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأحد بعد انسحاب منافستها البولندية ماجدا لينيت بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعبة الدنمركية 6-2 و6-صفر بسبب الإصابة.

وعادت فوزنياكي من الاعتزال في العام الماضي بعد أن وضعت طفلين ووصلت للدور الرابع (دور 16) في أمريكا المفتوحة وخسرت أمام الأمريكية كوكو جوف التي توجت باللقب لاحقا لكنها أظهرت أن بوسعها المنافسة على المستوى الأعلى.

وتقدمت بطلة أستراليا المفتوحة في 2018 في المجموعة الأولى 5-2 عندما حصلت المصنفة 20 لينيت على وقت مستقطع للعلاج بعد أن واجهت صعوبة في الحركة.

ومباشرة بعد ذلك لم تتمكن اللاعبة البولندية من الاستمرار بعد تقدم فوزنياكي 2-صفر في المجموعة الثانية.

وستلتقي فوزنياكي في الدور المقبل مع الروسية ماريا تيموفيفا بعد فوز الأخيرة على الفرنسية أليز كورنيه 6-2 و6-4.

وقالت فوزنياكي بعد ذلك “ليس من الجيد رؤية هذا يحدث. تربطني علاقة صداقة قوية مع ماجدا. تابعتها في العام الماضي ورأيت كيف قدمت أداء متميزا هنا في العام الماضي.”

وأضافت فوزنياكي “بالتأكيد لم أكن أريد هذه النهاية. أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة كثيرا وأن تتماثل للشفاء سريعا.”

    المصدر :
  • رويترز

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