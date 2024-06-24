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بعد بداية سيئة للموسم.. فلومينينسي البرازيلي يقيل مدربه دينيز

منذ 21 دقيقة
​فرناندو دينيز​

​فرناندو دينيز​

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أعلن فلومينينسي المنتمي للدوري البرازيلي لكرة القدم الاثنين إقالة مدربه فرناندو دينيز، بعد بداية سيئة للموسم تركت الفريق في قاع جدول الترتيب.

وتولى المدرب البالغ من العمر 50 عاما مسؤولية فلومينينسي للمرة الثانية في عام 2022 وقاده إلى الفوز بكأس ليبرتادوريس الموسم الماضي وكأس كوبا سودأمريكانا في فبراير شباط.

لكن فلومينينسي يحتل حاليا المركز 20 برصيد ست نقاط بعد 11 مباراة في الدوري البرازيلي.

وكانت آخر انتكاسة لدينيز هي الهزيمة 1-صفر أمام فلامنجو منافسه في ريو دي جانيرو على أرضه أمس الأحد.

ومزج دينيز بين مهمته في فلومينينسي وتوليه منصب المدرب المؤقت للمنتخب البرازيلي منذ يوليو تموز من العام الماضي حتى ترك منصبه في يناير كانون الثاني الماضي.

وسيتولى ماركاو، مساعد مدرب فلومينينسي، مسؤولية الفريق مؤقتا.

    المصدر :
  • رويترز

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