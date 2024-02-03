بعد تأجيله.. الكشف عن موعد نزال فيوري وأوسيك

أفادت شركة كوينزبيري للترويج لمباريات الملاكمة اليوم السبت 3 فبراير/شباط، أن النزال المؤجل من أجل توحيد ألقاب الوزن الثقيل بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك سيقام في الرياض يوم 18 مايو أيار المقبل.

وكان من المقرر أن يقام النزال في 17 فبراير شباط الحالي في الرياض، لكنه تأجل أمس الجمعة بعد تعرض فيوري لجرح أثناء تدريب.

وتقرر إقامة نزال “حلبة النار” لتوحيد لقب فيوري لمجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل مع ألقاب أوسيك للرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة، لتتويج أول بطل موحد للوزن الثقيل منذ عام 1999.

وانتزع فيوري (35 عاما) لقب مجلس الملاكمة العالمي بعد فوزه على ديونتاي وايلدر في فبراير 2020، بينما حصد أوسيك (37 عاما) جميع ألقابه بعد فوزه على أنتوني جوشوا في سبتمبر أيلول 2021.

وقال فرانك وارين من شركة كوينزبيري أمس الجمعة إن فيوري كان يتدرب مع ملاكم وزن ثقيل كرواتي لمس بمرفقه أعلى العين اليمنى للملاكم البريطاني مما تسبب في جرح احتاج إلى “تقطيب كبير”.

وقال المسؤولون عن موسم الرياض، منظم النزال، في بيان أمس “نظرا لإصابة الملاكم تايسون فيوري.. نتمنى له الشفاء العاجل.. تأجلت بطولة الوزن الثقيل حلبة النار وسيتم إعادة مبالغ تذاكر النزال للجماهير”.

وفي السياق، قال مروجون في بريطانيا والسعودية اليوم السبت إن النزال المؤجل من أجل توحيد ألقاب الوزن الثقيل بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك سيقام في الرياض يوم 18 مايو أيار المقبل.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لحلقة خاصة من برنامج “ساعة إم.إم.أية” مع أريل حلواني على موقع يوتيوب إنه كان واثقا من أن النزال سيقام في موعد جديد.

وأضاف “أريد إقامة النزال. في 18 مايو سيكون تايسون-أوسيك هناك. في 18 مايو سنحصل على الإجابة”.

وقال آل الشيخ إن يوم 18 مايو المقبل حدده الاتحاد الدولي للملاكمة كموعد نهائي للنزال.

وظهر كل من فيوري وأوسيك في الحلقة عبر الفيديو، حيث ظهر فيوري من السعودية وأوسيك من معسكره التدريبي في إسبانيا وقالا إنهما اتفقا على الموعد الجديد.

وأوضح فيوري أنه رتب لخوض 12 جولة مع أربعة ملاكمين مختلفين وتعرض لإصابة في الجولة الخامسة تطلبت ذهابه للمستشفى لتقطيب جرحه بعدد 12 غرزة.

وأضاف “لديهم تقارير طبية، وكل شيء.. لا يوجد شيء يمكن لأي شخص أن يفعله بشأن تعرضه لجرح في التدريب. تحدث أشياء سيئة. لم يحدث ذلك من قبل. المرة الأولى في كل شيء”.

وتجاهل فيوري أيضا ما قاله معسكر أوسيك بأنه كان يبحث الهروب من النزال.

واستغرب قائلا “لماذا لا أريد القتال من أجل أكبر مبلغ يمكن أن أحصل عليه في حياتي؟ لقد قضيت عشرة أسابيع في معسكر تدريبي. لماذا لا أريد القتال؟”.

وقال أوسيك إن رد فعله على خبر التأجيل كان “مجرد ابتسامة. لقد ابتسمت فقط وذهبت للتدريب”.

وقال المسؤولون عن موسم الرياض، منظم النزال، في بيان أمس “نظرا لإصابة الملاكم تايسون فيوري.. نتمنى له الشفاء العاجل.. تأجلت بطولة الوزن الثقيل حلبة النار وسيتم إعادة مبالغ تذاكر النزال للجماهير”.