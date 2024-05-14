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بعد ثلاث سنوات مع ميلان.. جيرو ينضم للوس انجليس الأمريكي

منذ 22 ثانية
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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سينضم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو إلى لوس انجليس المنافس في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم قبل بداية الموسم المحلي بعد ثلاث سنوات قضاها مع ميلان الإيطالي.

وقال النادي الأمريكي الثلاثاء إن جيرو (37 عاما) وقع على عقد يمتد حتى عام 2025 مع إمكانية التمديد لعام واحد إضافي.

وساعد مهاجم أرسنال وتشيلسي السابق فريقه ميلان على الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسمه الأول مع النادي مسجلا 11 هدفا وقتها.

وخاض جيرو 131 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سجل خلالها 57 هدفا وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم عام 2018.

وقال جون ثورينجتون الرئيس المشارك والمدير العام للوس انجليس في بيان “تطلعاته للفوز وصفاته كرجل وكلاعب تتماشى بشكل مباشر مع طموحاتنا كناد”.

وشارك جيرو في 33 مباراة مع ميلان صاحب المركز الثاني هذا الموسم وسجل 14 هدفا.

ويحل ميلان ضيفا على تورينو يوم السبت ويختتم الموسم باستضافة سالرنيتانا في 26 مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

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