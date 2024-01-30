بعد خروج "الفراعنة" من كأس إفريقيا.. الأهلي يتراجع عن صفقة أبو جبل

تراجع نادي الأهلي المصري، عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي.

وكشف مصدر داخل أن مسؤولي النادي تراجعوا عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق، بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب “الفراعنة” في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، ستبعده عن الملاعب لفترة لن تقل عن 3 أشهر.

وأكد المصدر أن مسؤولي الأهلي تراجعوا عن ضم أبو جبل، والأمر ليس له علاقة بمباراة منتخب مصر أمام الكونغو يوم الأحد الماضي، بعدما كان من المنتظر أن يوقع على العقود اليوم، ولكنه تواصل مع مسؤولي البنك الأهلي وتم الاعتذار لهم عن إتمام الصفقة.

وخرج منتخب مصر من الدور ثمن النهائي لبطولة كاس أمم إفريقيا على يد منتخب جمهورية الكونغو، إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح، وفشل أبو جيل في التصدي لأي ركلة ترجيحية، علاوة على ذلك انبرى لتنفيذ ركلة حاسمة وأخفق في تسجيلها، ليودع “الفراعنة” البطولة مبكرا.

وكشف مصدر داخل “القلعة الحمراء”، عن الأسباب الحقيقية لتراجع النادي الأهلي عن صفقة محمد أبو جبل، مشيرا إلى أنه على رأسها دخول الحارس الدولي في أزمات عديدة مع محمد الشناوي، الحارس الأساسي وقائد نادي الأهلي.

وأكد المصدر، أن محمد أبو جبل أثار أزمة أخرى مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، خلال تواجدهما مع منتخب مصر في كوت ديفوار، ونقل الأخير تفاصيل الواقعة إلى مسؤولي “المارد الأحمر”، ليتقرر في النهاية التراجع عن الصفقة، خاصة بعدما طلب محمد الشناوي الرحيل حال التعاقد مع أبو جبل.

ويأتي كل ذلك بعد اتفاق الأهلي مع البنك الأهلي، للحصول على خدمات محمد أبو جبل، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بنية البيع النهائي.