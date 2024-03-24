الأحد 14 رمضان 1445 ﻫ - 24 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد خروج فرستابن.. ساينز سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى للسيارات

منذ 13 دقيقة
كارلوس ساينز

كارلوس ساينز

A A A
طباعة المقال

توج الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 اليوم الاحد 24\3\2024 بعد خروج الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم من السباق بسبب مشكلة في المكابح.

وبعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية نجح ساينز وزميله في الفريق شارل لوكلير في الحصول على المركزين الأول والثاني على التوالي في حلبة ألبرت بارك في ملبورن بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث.

فيما خرج بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول من سباق جائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد بعد اشتعال النار في سيارته.

وبدأ فرستابن السباق من المركز الأول لكن كارلوس ساينز سائق فيراري تجاوزه واشتكى السائق الهولندي بعد ذلك من مشكلات فنية في السيارة قبل أن يخرج الدخان من السيارة.

وهذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها فرستابن لعدم اكمال سباق في البطولة منذ خروجه من سباق أستراليا في حلبة ألبرت بارك في ملبورن قبل عامين.

وأضطر أيضا في وقت سابق بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للخروج من السباق بسبب عطل في وحدة الطاقة (المحرك).

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ماكس فرستابن
فرستابن خارج سباق أستراليا للسيارات
الأمريكية جيسيكا بيجولا
الأمريكية "جيسيكا بيغولا" تتقدم إلى الدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس
كريستوف بومغارتنر
خلال ست ثوان... النمساوي بومغارتنر يسجل أسرع هدف دولي

الأكثر قراءة

شهداء عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مقاتلين من كتيبة جنين (مواقع التواصل)
كتيبة جنين تكشف العميل المتسبب في اغتيال أفرادها.. كيف تمكنت من معرفته؟
غارات إسرائيلية تستهدف بعلبك شرق لبنان
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بعلبك شرق لبنان
غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟