بعد خسارته 2-صفر أمام دورتموند.. آمال بايرن ميونيخ في اللقب تتبدد

تبددت آمال بايرن ميونيخ في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر على أرضه أمام بروسيا دورتموند اليوم السبت 30 آذار/مارس الجاري، مما تركه على بعد 13 نقطة من باير ليفركوزن المتصدر قبل سبع مباريات على النهاية.

وسجل دورتموند، الذي أحكم قبضته على المركز الرابع، من أول فرصة له عندما أكمل كريم أديمي هجمة سريعة بلمسة رائعة في شباك الحارس سفين أولريتش في الدقيقة العاشرة.

وتدخل حارس بايرن، الذي لعب بديلا لمانويل نوير المصاب، مرارا في الشوط الثاني لإنقاذ عدة كرات لكن شباكه تلقت هدفا آخر في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من جوليان رايرسون.

وألغى الحكم هدفا لبايرن، الذي سيواجه أرسنال في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، من ضربة رأس من هاري كين في الدقيقة 89.

ويملك الفريق 60 نقطة، بينما يملك ليفركوزن، الذي فاز 2-1 على هوفنهايم في وقت سابق اليوم، 73 نقطة.