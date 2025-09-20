بعد خوض مباراتين في يوم واحد.. شيانتيك تبلغ نهائي كوريا المفتوحة

البولندية إيغا شيانتيك توقع التذكارات بعد فوزها في مباراة نصف النهائي ضد الأسترالية مايا غوينت. رويترز

بلغت إيغا شيانتيك نهائي بطولة كوريا المفتوحة للتنس، التي شهدت سقوط أمطار غزيرة، اليوم السبت بعد فوزها على باربورا كريتشيكوفا في دور الثمانية ومايا غوينت في قبل النهائي لتخوض مواجهة على اللقب ضد إيكاترينا ألكسندروفا.

استهلت شيانتيك اليوم بفوزها على كريتشيكوفا، الحائزة على لقبين في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، 6-صفر و6-3 في مباراة دور الثمانية المؤجلة من أمس الجمعة بسبب استمرار هطول الأمطار.

وعادت اللاعبة البولندية (24 عاما) بعدها بوقت قصير لتكتسح جوينت 6-صفر و6-2.

قالت شيانتيك قبل أن تعلم أنها ستواجه الروسية ألكسندروفا المصنفة الثانية غدا “سأركز فقط على نفسي وعلى الأهداف التي وضعتها سلفا وسأواصل ما كنت أفعله طوال البطولة لأنه يؤتي ثماره”.

وأضافت “من المفترض أن يكون النهائي هو الأصعب، ودائما ما يسبب نوعا مختلفا من التوتر، لذا أنا سعيدة لأني قدمت مباريات قوية هنا بالفعل”.

وجدت المراهقة الأسترالية جوينت، التي فازت في وقت سابق على كلارا تاوسون 6-صفر و6-3، نفسها في ورطة كبيرة أمام شيانتيك التي كانت في قمة التركيز، واستسلمت بهدوء في المجموعة الأولى على الملعب الرئيسي وخسرتها في 25 دقيقة فقط.

تذبذب أداء المصنفة الأولى لفترة وجيزة في المجموعة الثانية لتمنح جوينت فرصة لكسر إرسالها لكن سرعان ما عادت لتتقدم ولم تنظر خلفها أبدا اعتبارا من تلك اللحظة إذ أنهت المباراة بضربة ساحقة من على الشبكة.

وتأمل شيانتيك، التي مثل والدها توماش بولندا في منافسات التجديف الرباعي للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في سول عام 1988، أن تحتفل بأول ظهور لها في العاصمة الكورية الجنوبية بتحقيق ثالث ألقابها هذا الموسم.

كما تتطلع المصنفة الثانية عالميا إلى تقليص الفارق مع المصنفة الأولى أرينا سبالينكا التي انسحبت من بطولة الصين المفتوحة المقرر انطلاقها في بكين الأسبوع المقبل بعد تعرضها لإصابة خلال مشوارها للفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة.

وتلعب شيانتيك، الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في النهائي أمام ألكسندروفا التي تغلبت على كاترينا سينياكوفا 6-4 و6-2 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وبلغت التشيكية سينياكوفا الدور قبل النهائي في وقت سابق بفوزها 6-1 و7-5 على سوزان لامنس بعد تأهل الروسية ألكسندروفا المصنفة الثانية عقب فوزها 6-2 و6-3 على إيلا سيدل في مباراتين أخريين في دور الثمانية تأجلتا بسبب الأمطار.