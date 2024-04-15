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بعد سقوطه على أرض الملعب.. خروج نديكا لاعب روما من المستشفى

منذ 3 دقائق
نادي روما يتعاقد مع المدافع إيفان نديكا

نادي روما يتعاقد مع المدافع إيفان نديكا (رويترز)

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قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الاثنين إن مدافعه إيفان نديكا خرج من المستشفى وسيخضع للمزيد من الفحوصات في العاصمة الإيطالية بعد سقوطه على أرض الملعب خلال مواجهة أودينيزي أمس الأحد.

وخرج نديكا (24 عاما) المولود في باريس ويمثل منتخب ساحل العاج، محمولا على محفة بعد سقوطه على ظهره على أرض الملعب قبل 18 دقيقة على نهاية اللقاء الذي تقرر إلغاؤه والنتيجة 1-1.

وكان نديكا واعيا لكن الألم كان واضحا عليه، وكان يدلك صدره بيده اليمنى بينما كان الفريق الطبي يهرع نحوه. وقال روما في وقت لاحق إنه كان في “معنويات جيدة”.

وقال روما في أحدث بيان عن حالة لاعبه “أُجريت فحوصات القلب من المستويين الأول والثاني وجاءت سلبية لأمراض القلب.

“في ضوء الفحوصات الأخيرة التي أجريت هذا الصباح، فإن الوضع الطبي يتوافق مع كونها نوبة صدرية مع القليل من تجمع هواء داخل التجويف الجنبي للرئة اليسرى”.

    المصدر :
  • رويترز

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