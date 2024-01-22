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بعد فوزها على الصين.. قطر تحقق العلامة الكاملة

منذ 3 دقائق
قطر والصين

قطر والصين

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واصل المنتخب القطري انتصاراته في كأس أمم آسيا، اليوم الاثنين، محققا العلامة الكاملة بالفوز على الصين (1/0) في استاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وارتفع رصيد قطر بذلك إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الصيني عند نقطتين، في المركز الثالث.

وبمرور الوقت في مباراة اليوم، بدأ المدرب الإسباني لمنتخب قطر، ماركيز لوبيز، يشعر بتراجع في أداء فريقه، ما ادى إلى دفعه ببعض لاعبيه الأساسيين الذين لم يبدأ بهم اللقاء، وعلى رأسهم أكرم عفيف والقائد حسن الهيدوس.

ولم تمر دقائق قليلة على ذلك، حتى ترجم المنتخب القطري تغييرات مدربه، وسجل هدفا رائعا عن طريق حسن الهيدوس، الذي استقبل ركنية محمد وعد خارج منطقة جزاء الصين، ولم يتوان عن تسديدها بشكل رائع في الشباك بالدقيقة 65.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من قبل الصين، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز العنابي (1-0).

 

    المصدر :
  • وكالات

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