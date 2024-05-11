بعد فوز بطل إسبانيا في غرناطة.. أنشيلوتي يشيد ببدلاء ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي‭‭ ‬‬مدرب ريال مدريد بعد الفوز الساحق 4-صفر على غرناطة اليوم السبت إن البدلاء وتعاقدات فترة الانتقالات الصيفية كانت أساسية لنجاح بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأجرى المدرب الإيطالي عشرة تغييرات على تشكيلته بعد فوزه المثير للإعجاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي على بايرن ميونيخ، وكان المدافع أنطونيو روديجر هو الوحيد الذي سبق له المشاركة في المباراة الماضية.

ومع ذلك سيطر العملاق الإسباني بنفس القدر إذ قاد فران جارسيا وأردا جولر وبراهيم دياز الفريق للفوز على مضيفه غرناطة في الدوري بعد أيام قليلة من تسجيل خوسيلو لثنائية منحت ريال مدريد مقعدا في النهائي الأوروبي.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين “المشاعر جيدة. جميع اللاعبين يتنافسون ويقاتلون ويظهرون كفاءة ويلعبون بقلب رجل واحد.

“من الصعب تحديد اللاعب الذي فاجأني أكثر. لقد فاجأني براهيم ولكن أيضا خوسيلو و(فران) جارسيا… لقد قدم اللاعبون الجدد أداء جيدا حقا. لقد قدموا مساعدة فورية للفريق لبلوغ هذا المستوى في هذه اللحظة.

“(أردا جولر) صغير جدا (في السن) ومع ذلك لا توجد حدود لقدراته. يظهر موهبة رائعة ويتحلى بالفعالية أمام المرمى. إنه موهبة طبيعية ويقوم بعمل جيد للغاية”.

وعبر أنشيلوتي (64 عاما) عن سعادته بعودة الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدر ميليتاو بعد غيابهما معظم الموسم بسبب إصابات في الركبة.

وقال قبل المباراة المقبلة في الدوري أمام ألافيس “إيدر عاد من الإصابة وخوض مباراة كل ثلاثة أيام يمكن أن يكون معقدا. أعتقد أنه سيلعب مجددا يوم الثلاثاء.

“حالة كورتوا أسهل، فهو بحاجة للعب”.