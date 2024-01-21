بعد فوز ساحق.. حاملة اللقب سبالينكا تصعد لدور الثمانية في ملبورن بارك

بكل جدارة واستحقاق، تأهلت حاملة اللقب أرينا سبالينكا لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزها الساحق بنتيجة 6-3 و6-2 على الأمريكية أماندا أنيسيموفا في ملعب مارغريت كورت، اليوم الأحد.

وحاليًا سبالينكا هي المصنفة الأعلى في البطولة، بعد خروج البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميًا أمس السبت.

وتأهلت سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء لدور الثمانية من دون أن تخسر أي مجموعة، بعد أن تحكمت في عواطفها وسيطرت عليها.

وقالت البطلة بعد الفوز: “أنا في غاية السعادة بمستوى أدائي وفي غاية السعادة بفوزي. لقد حاولت الحفاظ على تركيزي وركزت على كل نقطة. أود الاستمرار في البطولة حتى النهاية وأتمنى الفوز باللقب هذه المرة أيضًا”.

ولم تتأثر سبالينكا بنقل مباراتها من الملعب الرئيسي لأول مرة في البطولة أو بهطول المطر وتوقف اللعب ما تسبب في إغلاق سقف الملعب.

وتراجع ترتيب أنيسيموفا في قائمة التصنيف الدولية للمحترفات إلى المركز 442 عالميًا بعد غيابها عن الملاعب ثمانية أشهر واليوم وجدت نفسها في مواجهة أكثر صعوبة وقوة أمام سبالينكا (26 عامًا).

وسبق لأنيسيموفا أن تقدمت 4-1 على سبالينكا خلال مواجهاتهما السابقة في الملاعب.

وفي المجموعة الأولى، فشلت اللاعبة الأميركية في الفوز بأي نقاط من إرسال سبالينكا الأول والذي وصلت سرعته في بعض الأحيان إلى 195 كيلومترًا في الساعة.

وبفضل كسر وحيد للإرسال، فازت سبالينكا بالمجموعة الأولى كما كسرت إرسال منافستها الأميركية مرة أخرى في بداية المجموعة الثانية لتقضي بذلك على أي أمل لأنيسيموفا في العودة.

وبفضل كسر آخر للإرسال، تقدمت سبالينكا 5-2 قبل أن تكسر أنيسيموفا إرسالها لكنها سرعان ما حسمت المباراة وضمنت الاستمرار في الدفاع عن اللقب.

وفي العام الماضي، لم تخسر سبالينكا أي مجموعة في البطولة حتى المباراة النهائية التي توجت بعدها بلقبها الكبير الأول بعد الفوز على إيلينا ريباكينا.

وودعت ريباكينا النسخة الحالية من الدور الثاني بينما تستمر في المنافسات حتى الآن لاعبتان فقط من قائمة العشر الأوائل وهما الأمريكية كوكو جوف والتشيكية باربورا كريتشيكوفا.

وفي دور الثمانية ستلتقي سبالينكا مع الروسية الشابة ميرا أندرييفا (16 عاما) أو مع كريتشيكوفا المصنفة التاسعة في البطولة.