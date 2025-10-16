بعد مشاكل صحية وبدنية.. إيما رادوكانو تنهي موسمها مبكرا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن بطلة أمريكا المفتوحة السابقة إيما رادوكانو ستنهي موسمها قبل الأوان بعد انسحابها من آخر بطولتين لها في طوكيو وهونج كونج بسبب مشاكل صحية وبدنية.

وخسرت رادوكانو 3-6 و6-4 و6-1 أمام الصينية تشو لين في مباراتها الافتتاحية في نينغبو يوم الثلاثاء الماضي بعد تلقيها العلاج من مشكلة في الظهر وذلك بعد أسبوع من انسحاب اللاعبة (22 عاما) من مواجهتها مع آن لي بينما كانت متأخرة 6-1 4-1 في ووهان.

وكانت اللاعبة البريطانية تتطلع إلى البناء على الأداء المشجع في أمريكا المفتوحة خلال موسم البطولات الآسيوية.

وفي أواخر أغسطس آب، استمتعت رادوكانو بأفضل أداء لها في فلاشينج ميدوز منذ فوزها باللقب في 2021 إذ حققت انتصارين مهيمنين قبل أن تسقط أمام المصنفة التاسعة إيلينا ريباكينا.

وتأمل المصنفة 29 عالميا الآن أن تكون قد حققت ما يكفي لتكون ضمن المصنفات في أستراليا المفتوحة العام المقبل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها ستواصل العمل مع المدرب الإسباني فرانسيسكو رويج في الموسم المقبل بعد سلسلة من التغييرات التي طرأت على فريقها المعاون في المواسم الأخيرة.

وعانت رادوكانو من مشاكل اللياقة البدنية منذ فوزها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى لكنها أعادت اكتشاف روحها التنافسية بالوصول إلى دور الثمانية في بطولة ميامي المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

وفازت في 28 مباراة هذا العام كان أبرزها بلوغ قبل النهائي في واشنطن في يوليو تموز.