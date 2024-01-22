بعد معركة صعبة.. ياستريمسكا تبلغ دور الثمانية في ملبورن

واصلت المتأهلة من التصفيات ديانا ياستريمسكا مسيرتها المظفرة نحو دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الإثنين، بفوزها 7-6 و6-4 على فيكتوريا أزارينكا البطلة السابقة مرتين والمصنفة 18.

وتعين على اللاعبة الأوكرانية المصنفة 93 عالميًا، والتي صعقت ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون في الدور الأول، القتال بقوة لكنها حصلت على مكافأة على أدائها القوي من خلال 38 ضربة ناجحة لتبلغ نصف القرعة الذي لا يوجد فيه أي من المصنفات العشر الأوليات.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 23 عامًا بعد أكبر فوز في مسيرتها: “أشعر أن قلبي سيقفز من جسدي. كنت أخسر الشوط الفاصل والمجموعة الثانية. كنت أشعر دائمًا وكأنني أركض خلف القطار. لكنني أعتقد أنني مقاتلة بعض الشيء، ولهذا السبب فزت بهذه المباراة”.

وفي معركة صعبة من الخط الخلفي للملعب مع عدم وجود أي لعب على الشبكة تقريبًا، حصلت ياستريمسكا على أول كسر لإرسال منافستها بين ست في المجموعة الأولى، لكن أزارينكا تمكنت من التفوق في الأشواط الأربعة التالية لتتقدم.

وأرسلت أزارينكا، الفائزة باللقب مرتين متتاليتين عامي 2012 و2013 وبلغت قبل النهائي في ملبورن العام الماضي، للفوز بالمجموعة لكن ياستريمسكا واصلت الضغط من خلال خمسة تعادلات واستغلت أخيرًا الفرصة الرابعة لكسر إرسال منافستها لتفرض شوطًا فاصلًا.

وكان الشوط الفاصل متكافئًا لكن اللاعبة الأوكرانية حسمته بفوزها بالضربة الناجحة 21 عندما أطلقت ضربة أمامية قوية وسريعة وعميقة بالنسبة لأزارينكا البالغ عمرها 34 عامًا.

وحصلت اللاعبتان على استراحة طويلة في دورة المياه بعد المجموعة الأولى، وخرجت أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء بقوة وتقدمت 3-صفر قبل أن تتمكن ياستريمسكا من التقاط أنفاسها.

وأوقفت اللاعبة الأوكرانية تقدم أزارينكا ثم عادت للهجوم واستعادت ضرباتها القوية مرة أخرى لتفوز بخمسة أشواط متتالية.

وحافظت على أعصابها عند الإرسال للفوز بالمباراة بعد ذلك بشوطين وسددت ضربة خلفية قوية أخرى لتضرب موعدًا مع التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 50 عالميًا في ظهورها الأول في دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى.