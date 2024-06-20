بعد نتيجة فحص منشطات إيجابية.. نايتون ينجو من الإيقاف

قالت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات الليلة الماضية إن العداء الأمريكي إريون نايتون لن يتعرض للإيقاف بسبب نتيجة فحص منشطات إيجابية بعد توصل أحد المحققين إلى أن النتيجة ربما كانت بسبب لحم ملوث.

وبهذا يكون بوسع العداء الشاب الحاصل على فضية بطولة العالم بسباق 200 متر المشاركة في التصفيات الأولمبية الأمريكية لألعاب القوى التي تنطلق غدا الجمعة بينما قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) إنها ربما تتقدم بطعن ضد القرار.

وقال جيمس فيتزجيرالد مسؤول الاتصال في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “كما يحدث دوما ستراجع وادا هذه القضية وتحتفظ بحقها في الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.”

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بنايتون للتعليق.

وكشفت نتيجة فحص خضع له نايتون (20 عاما) خارج المنافسات في مارس آذار الماضي عن وجود مادة محظورة رياضيا في عينته لكن محققا مستقلا وجد أن العداء الشاب لم يرتكب أي مخالفة ولم يتصرف بعدم اكتراث.

ومن المقرر أن يشارك نايتون في سباق 200 متر في التصفيات الأولمبية الأمريكية التي ستقام في يوجين بولاية أوريجون.