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بعد هزيمة جاميكا.. فنزويلا تتصدر مجموعتها في كوبا أمريكا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2024 9:25 صباحًا
منتخب فنزويلا

منتخب فنزويلا

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سحقت فنزويلا منتخب جاميكا 3-صفر في تكساس اليوم الاثنين لتنفرد بصدارة المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم وتضرب موعدا في دور الثمانية مع كندا.

وكانت فنزويلا ضمنت في وقت سابق الظهور في دور الثمانية بالبطولة القارية بعد الفوز على الأكوادور والمكسيك وكان يكفيها نقطة واحدة فقط في مواجهة جاميكا التي سبق وتأكد هبوطها لتصدر ترتيب مجموعتها وتجنب مواجهة الأرجنتين حاملة اللقب في الدور المقبل.

أحرز إدوارد بيلو الهدف الأول لفنزويلا بضربة رأس قوية في الدقيقة 49 وعزز سولومون روندون تقدم الفريق القادم من أمريكا الجنوبية بالهدف الثاني بعد ذلك بسبع دقائق.

وأضاف إريك راميريز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وإلى جانب فنزويلا تأهلت الإكوادور التي احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية لدور الثمانية بفضل تفوقها في فارق الأهداف على المكسيك بعد تعادل المنتخبين بدون أهداف في المباراة الأخرى بالمجموعة وتعادلهما في الرصيد بأربع نقاط لكل منهما.

    المصدر :
  • رويترز

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