بعد يورغن كلوب.. تشابي مدرب برشلونة يفجر مفاجأته!

قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 27-1-2024) إنه قرر ترك منصبه في نهاية الموسم الجاري بعد خسارة فريقه 5-3 أمام ضيفه فياريال (السبت 27-1-2024) وهي الخسارة الثالثة للفريق في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.

وأبلغ المدرب مؤتمرا صحفيا “أود أن أعلن أنه اعتبارا من 30 يونيو المقبل، لن أستمر في تدريب برشلونة”.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

وتعرض الفريق لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في وقت سابق من يناير كانون الثاني الجاري وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتليتيك بيلباو يوم الأربعاء الماضي.