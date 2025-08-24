بعد 133 عاماً.. إيفرتونيدشن حقبة جديدة في استاد هيل ديكنسون

استهل إيفرتون حقبة جديدة في ملعب هيل ديكنسون بإطلاق الألعاب النارية اليوم الأحد بعد مرور 133 عاما على افتتاح ملعب جوديسون بارك.

ورغم أن الجماهير ودعت الملعب المعروف باسم “السيدة العجوز” في نهاية الموسم الماضي، فإن الأجواء كانت مفعمة بالفرحة والحماس قبل مباراة الفريق أمام برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز على الملعب الجديد الذي يسع 52888 مشجعا.

وقال مايكل أرماند الذي يشتري والده فيل تذاكر موسمية لإيفرتون منذ 30 عاما “بكى الجميع بهذه المناسبة التي لا تنسى لكنني متحمس حقا لبداية جديدة”.

وأضاف فيل “أفتقد المكان القديم لكن الأجواء الجديدة مبهجة والجميع متحمس لهذه الخطوة”.

والتقط المشجعون صورا ذاتية (سيلفي) أمام الملعب لتخليد هذه اللحظة.

وعرض شريط فيديو قبل المباراة استعرض تاريخ النادي في الملعب القديم جوديسون بارك وقال المذيع الذاخلي للاستاد “نرحب بالحقبة الجديدة. لنجعل يوم 24 من أغسطس عيدا جديدا لإيفرتون”.

وتعمد بول جويثر، حامل التذاكر الموسمية منذ فترة طويلة، وابنه أوران، الذي كان يرتدي قميص جاك جريليش، عدم حضور أي مباريات تدريبية في هيل ديكنسون لجعل يوم الأحد أكثر تميزا.

وقال بول “يستغرق الأمر بعض الوقت (حتى تضاهي الأجواء هنا ملعب جوديسون القديم).

وأشعل إليمان ندياي الأجواء حين سجل أول أهداف إيفرتون في مباراة رسمية بالملعب الجديد في الدقيقة 23 من عرضية جريليش.

وهتف المذيع الداخلي “كتب إليمان ندياي اسمه في سجلات التاريخ. سجلوا اسمه في كتب التاريخ”.

وقال أوران جويثر إن انتقال فريق إيفرتون للسيدات إلى جوديسون بارك بشكل دائم هذا الموسم أنقذ الملعب القديم من الهدم.

وأضاف “السعادة لا تسعني لأنه سيظل موجودا، لذا لا يزال بوسعك الذهاب وزيارته ولا يزال بإمكانك الذهاب لحضور المباريات. لكنني أعتقد أننا كنا بحاجة إلى الانتقال لملعب جديد، أليس كذلك؟