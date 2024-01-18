بعد 6 أشهر في "الاتفاق السعودي".. هندرسون ينضمّ إلى "أياكس" الهولندي

أعلن نادي “أياكس” المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس، انضمام لاعب وسط إنجلترا جوردان هندرسون إلى صفوفه، بعد إنهاء تعاقده مع الاتفاق السعودي.

وانضم هندرسون، الذي قضى ستة أشهر فقط مع النادي السعودي، إلى أياكس في عقد لعامين ونصف حتى 30 يونيو/ حزيران 2026.

كان هندرسون انضم للاتفاق في عقد لثلاث سنوات بعد 12 عامًا مع ليفربول.

وقال هندرسون عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: “يؤسفني الإعلان عن رحيلي عن الاتفاق بأثر فوري. لم يكن قرارًا سهلًا ولكنه قرار أشعر أنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي”.

أضاف: “أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر النادي والجماهير على كل الدعم خلال فترة وجودي. لقد شعرت بالحب منذ اليوم الأول. سأستمر في متابعة أخبار النادي وأتمنى له النجاح”.

وتحت إشراف قائد ليفربول وإنجلترا السابق ستيفن جيرارد كمدرب، خاض هندرسون 17 مباراة في الدوري مع النادي السعودي الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب.

وقال أياكس في بيان: “توصل أياكس إلى اتفاق مع جوردان هندرسون بشأن انتقاله إلى أمستردام. لعب هندرسون مع الاتفاق في الأشهر الستة الماضية”.

من جهته، قال الاتفاق: “توصل النادي وهندرسون اليوم لاتفاق متبادل لإنهاء عقد اللاعب مع النادي بشكل فوري. جاء هذا القرار بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي”.

وجاءت هذه الخطوة في نفس اليوم الذي مدد فيه جيرارد (43 عامًا) عقده مع النادي لمدة عامين حتى 2027.

ويأتي انتقال هندرسون إلى أياكس مع احتلال النادي المركز الخامس في الدوري الهولندي متأخرًا بفارق 23 نقطة عن المتصدر آيندهوفن.

وتراجع أياكس أيضًا للعب في دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته بالدوري الأوروبي.

وسيواجه أياكس فريق فالفايك في مباراته المقبلة بالدوري يوم الأحد.