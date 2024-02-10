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بـ ثلاثية.. نيوكاسل يفوز على نوتنغهام في الدوري الإنكليزي

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2024 10:15 مساءً
نيوكاسل وتوتنجهام

نيوكاسل وتوتنجهام

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استطاع البرازيلي برونو غيمارايش، من تسجيل هدفا في كل شوط ليقود نيوكاسل لإحباط عودة نوتنجهام فورست في النتيجة ويحقق الانتصار 3-2 على ملعب سيتي جراوند في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وجاء هدفا نيوكاسل في الشوط الأول، بواسطة جيمارايش وفابيان شار، بعد ركلات ثابتة لكن الفريق الزائر واجه صعوبات في التعامل مع سرعة الهجمات المرتدة لفورست.

وسجل الجناح السويدي أنتوني إيلانجا الهدف الأول لأصحاب الأرض من هجمة مرتدة في الدقيقة 26 ليدرك التعادل ثم سجل كالوم هودسون أودوي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليجعل النتيجة 2-2.

ووضع جيمارايش الضيوف في المقدمة للمرة الثالثة في الدقيقة 67 بعد مجهود فردي رائع، بعدما خطف الكرة من عند حافة منطقة الجزاء وسددها في زاوية منخفضة ليضمن الانتصار ما جعل نيوكاسل يتقدم إلى المركز السابع في الترتيب برصيد 36 نقطة.

ويحتل فورست المركز 16 برصيد 21 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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