السبت 29 رجب 1445 ﻫ - 10 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بـ رباعية نظيفة.. ريال مدريد يسحق ضيفه جيرونا بالدوري الإسباني

منذ 20 دقيقة
جود بيلنغهام

جود بيلنغهام

A A A
طباعة المقال

استطاع الإنكليزي، جود بلينغهام، مساء اليوم 10 فبراير/شباط، من تسجيل ثنائية بالإضافة لهدف لكل من فينيسيوس جونيور ورورديجو ليحقق ريال مدريد فوزا ساحقا 4-صفر على ضيفه جيرونا منافسه على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليوسع فارق الصدارة إلى خمس نقاط.

وغادر الدولي الإنجليزي بلينجهام الملعب للإصابة بعد لحظات من تسجيل هدفه الثاني.

ولم يخسر جيرونا في 15 مباراة بالدوري منذ خسارته الأخيرة أمام ريال مدريد في سبتمبر أيلول الماضي، وكان فوزه سيضعه في الصدارة. لكنه استمر في المركز الثاني بينما يتصدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المسابقة برصيد 61 نقطة بعد 24 مباراة.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد ست دقائق من البداية عندما تلقى فينيسيوس جونيور تمريرة من فيدريكو بالبيردي وأطلق تسديدة رائعة من مدى بعيد ليسجل هدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

وضاعف بلينجهام النتيجة بعد تمريرة بينية من فينيسيوس جعلته في وضع جيد للتسديد بسهولة في شباك باولو جازانيجا حارس جيرونا في الدقيقة 36. وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 54 بعد متابعة كرة مرتدة من مدى قريب.

وحسم البرازيلي رودريجو الفوز بعد تمريرة حاسمة ثانية من مواطنه فينيسيوس ليتوغل ويطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة في الدقيقة 61 قبل أن يهدر خوسيلو ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نيوكاسل وتوتنجهام
بـ ثلاثية.. نيوكاسل يفوز على نوتنغهام في الدوري الإنكليزي
إنتر ميلان و روما
الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يُطيح بـ روما
توتنهام
الدوري الإنكليزي: "توتنهام" إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على "برايتون"

الأكثر قراءة

النقل البري
تعرفة جديدة للنقل قريباً.. هل يصبح "السرفيس" 450 ألف ليرة!؟
غارة إسرائيلية قرب صيدا
لأول مرة منذ اندلاع الحرب غارة إسرائيلية قرب صيدا.. من كان المستهدف؟
فيديو.. سيول كارثية تجتاح قرى في عكار وتحاصر المنازل