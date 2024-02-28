بـ (10-صفر).. أستراليا تسحق أوزبكستان وتحجز مكانها في أولمبياد باريس

سجلت ميشيل هيمان أربعة أهداف في الشوط الأول لتقود أستراليا لسحق أوزبكستان 10-صفر اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، لتحجز مكانها في مسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس.

وبعد فوزها بمباراة الذهاب في التصفيات الأولمبية 3-صفر في يوم شديد البرودة في طشقند، لعبت أستراليا بقوة في ليلة شديدة الحرارة باستاد دوكلاندز في ملبورن حيث أذهلت هيمان جماهير بلغت 54120 متفرجا.

وقالت ستيف كاتلي قائدة منتخب أستراليا “كان انتصارا مميزا للغاية.

“لقد قمنا بكل ما خططنا للقيام به لذا فهي لحظة فخر بالنسبة لنا للوصول إلى دورة أولمبية أخرى”.

ومع غياب سام كير وكياه سايمون بسبب الإصابة، حققت هيمان أقصى استفادة من أول مشاركة دولية لها منذ ست سنوات، وسجلت في مباراتي الذهاب والإياب أمام المنتخب الأوزبكي المصنف 47 عالميا.

وفي دوكلاندز، سجلت المهاجمة (35 عاما) ثلاثية بعد مرور 16 دقيقة وسجلت هدفها الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

وتم استبدالها في الشوط الثاني، ولم تتمكن هيمان من إضافة المزيد إلى رصيدها، لكنها ربما أقنعت بالفعل المدرب توني جوستافسون بإدراجها في تشكيلته لباريس.

وستسعى أستراليا، التي بلغت الدور قبل النهائي في كأس العالم للسيدات وتأهلت لدورة الألعاب الأولمبية الثالثة على التوالي، للحصول على أول ميدالية في باريس بعد ثلاث سنوات من الوصول إلى الدور قبل النهائي في طوكيو.

وتغلبت اليابان على كوريا الشمالية 2-1 في المباراة الأخرى بالتصفيات لتحجز تذكرتها إلى باريس، بعد تعادل الفريقين دون أهداف ذهابا.