بفوز ساحق على مانارينو.. ديوكوفيتش يصعد إلى دور الثمانية في ملبورن

في ظهور نادر خلال ساعات النهار في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد، حقق النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش فوزًا ساحقًا بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6-صفر و6-صفر و6-3 على منافسه الفرنسي أدريان مانارينو، ليصعد لدور الثمانية في البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي ويقترب خطوة من الفوز باللقب الكبير للمرة 11 وتعزيز رقمه القياسي غير المسبوق.

ولأول مرة منذ 2021 خاض ديوكوفيتش مباراته في ملاعب ملبورن بارك في توقيت مبكر.

واشتكى ديوكوفيتش حامل اللقب في وقت سابق من عدوى فيروسية وبدت عليه مظاهر البرد، وبدا وكأنه يتنفس بصعوبة في بعض الأحيان خلال مباراة اليوم.

ورغم ذلك لم تؤثر الجوانب الصحية على أداء المصنف الأول عالمياً وحقق فوزه رقم 32 على التوالي في البطولة وتأهل لدور الثمانية في البطولات الكبرى للمرة 58 معادلا بذلك الرقم القياسي التاريخي الذي سجله الأسطورة السويسري المعتزل روجر فيدرر.

ويسعى ديوكوفيتش للفوز باللقب الكبير رقم 25 في مسيرته وقال بعد المباراة “الطريقة التي لعبت بها اليوم.. بصراحة لا أمانع في اللعب خلال النهار. ليس سراً أنني أفضل اللعب في السابعة مساء. لكن الأمر لم يكن سيئًا جدًا اليوم”.

ويستخدم المصنف 19 عالميًا مانارينو اليد اليسرى في اللعب ويمكنه أن يشكل خطورة على أفضل المنافسين من خلال التركيز على الزوايا، وبالفعل واجه ديوكوفيتش صعوبة في الشوط الأول من المباراة لكنه سرعان ما حسم المجموعة الأولى في 33 دقيقة.

وأطلق ديوكوفيتش صيحة مدوية بعد أن كسر إرسال منافسه الفرنسي مبكرًا في المجموعة الثانية ثم نجح في الحفاظ على إرساله في الشوط الثالث بعد ستة تعادلات.

وبعد فشله في الفوز بأي نقاط خلال أول مجموعتين نجح مانارينو في الفوز بأول شوط في بداية المجموعة الثالثة عندما تعادل 1-1 وتجنب بذلك الهزيمة بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6-صفر وابتسم عندما شجعه الجمهور.

وسريعا حسم ديوكوفيتش الفوز قائلًا إنه قدم واحدة من أفضل مبارياته.

وأضاف النجم الصربي: “بعد الفوز بأول مجموعتين في واحدة من أفضل المباريات التي لعبتها خلال فترة طويلة.. أردت فعلًا خسارة هذا الشوط في المجموعة الثالثة لأن التوتر في الملعب كان يتزايد.. وكنت أريد التركيز على ما أريد تحقيقه لحسم المباراة. قدمت أداء كبيرًا من البداية وحتى آخر نقطة”.