بقيادة سون توتنهام يفوز على لوتون بالدوري الإنجليزي

سجل القائد سون هيونغ مين هدفا متأخرا ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 2-1 على مضيفه لوتون تاون ليعزز آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت 30 آذار/مارس الجاري.

وبدأ سون الهجمة التي أنهاها بهدف الفوز في الدقيقة 86، ليهزم لوتون الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء والذي قدم أداء مفعما بالحيوية.

وتقدم تاهيت تشونج لاعب لوتون في النتيجة مبكرا قبل أن يسدد سون في إطار المرمى. وأدرك توتنهام التعادل في الدقيقة 51 عندما سجل عيسى كابوري هدفا عن طريق الخطأ في مرماه قبل أن يسفر ضغط الفريق الضيف أخيرا عن هدف الفوز.

وارتقى توتنهام إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف أمام أستون فيلا الذي يستضيف ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم.

وتراجع لوتون إلى المركز 18، وهو أول مراكز الهبوط.