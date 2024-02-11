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بكين تعتزم استضافة بطولة العالم للألعاب المائية في 2029

منذ 51 دقيقة
بكين تستضيف بطولة العالم للسباحة في 2029

بكين تستضيف بطولة العالم للسباحة في 2029

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أفاد الاتحاد الدولي للألعاب المائية اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024، أن بكين ستستضيف بطولة العالم للألعاب المائية في 2029 لتعود البطولة بذلك إلى الصين لأول مرة بعد غياب استمر لنحو 20 عاما.

وقال الاتحاد الدولي للألعاب المائية إن الصين فازت بحقوق تنظيم واستضافة البطولة التي تشمل السباحة والسباحة الفنية والغطس وكرة الماء ومنافسات أخرى.

واستضافت شنغهاي البطولة في 2011.

وتقام النسخة 21 الحالية في العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 فبراير شباط الجاري.

وستستضيف سنغافورة النسخة المقبلة من البطولة في 2025 بينما تقام النسخة التالية في 2027 في بودابست عاصمة المجر.

    المصدر :
  • رويترز

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