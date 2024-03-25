بكين تفرج عن اللاعب الكوري سون جون-هو

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين 25 آذار/مارس الجاري، إن الصين أفرجت مؤخرا عن لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي سون جون-هو الذي كان محتجزا في الصين منذ مايو/ أيار 2023.

وقالت الوكالة إن اللاعب الكوري الجنوبي عاد إلى بلاده أيضا.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أوضحت أنه تم اعتقال لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي، سون جون هو، للاشتباه في قبوله رشاوى.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، إلى أن سلطات الأمن العام الصينية أرسلت إخطارا قنصليا إلى القنصلية العامة لكوريا الجنوبية في شنيانغ، وستوفر التسهيلات اللازمة لمسؤولي القنصلية الكورية لأداء واجباتهم القنصلية، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.