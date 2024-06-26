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بلجيكا تحجز مكانها في دور الستة عشر بعد تعادلها السلبي مع أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
يورو 2024 - أوكرانيا ضد بلجيكا -روبترز

يورو 2024 - أوكرانيا ضد بلجيكا -روبترز

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تعادلت بلجيكا سلبيا مع أوكرانيا اليوم الأربعاء لتبلغ دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 حيث ستواجه فرنسا، بينما خرج الأوكرانيون بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة.

وحسمت رومانيا الصدارة بعد تعادلها 1-1 مع سلوفاكيا في المباراة الأخرى. وأنهت جميع الفرق المجموعة الخامسة ولها أربع نقاط، لكن فارق الأهداف هو من حسم الصدارة وأعاد بلجيكا للمركز الثاني.

وتفوقت سلوفاكيا بفارق الأهداف لتتقدم على أوكرانيا وتتأهل بين أفضل أربع فرق احتلت في المركز الثالث.

وسيطرت بلجيكا بقيادة المدرب دومينيكو تيديسكو في مباراة صعبة، على الرغم من أن أوكرانيا بقيادة سيرجي ريبروف كان لها محاولات أكثر على المرمى في الشوط الأول.

ولكن نجح كل فريق في إبطال خطورة الآخر في الشوط الثاني لتنتزع بلجيكا مكانا في مرحلة خروج المغلوب.

    المصدر :
  • رويترز

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